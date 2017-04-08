Einfach schön! - Aber schön einfach!Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Einfach schön! - Aber schön einfach!
25 Min.Folge vom 08.04.2017Ab 6
Enie zeigt heute, dass in Sachen Torten und Kuchen einfach schön auch wirklich schön einfach sein kann! Mit der genialen Dreiecksform backt Enie einen kunterbunten Vier-Viertel-Kuchen. Ein echter Hingucker sind die halbgefrorenen Cheesecake-Zylinder. Speed & Easy gemacht sind die Zucker-Cookies in allen Farben des Regenbogens. Und: Enie begrüßt Aurélie Bastian, die ein "Religieuse au chocolat" zaubert.
