sixxStaffel 6Folge 18vom 02.12.2017
25 Min.Folge vom 02.12.2017Ab 6

Jeder will sie, Enie van de Meiklokjes hat sie: die absoluten "Most Wanted" Kuchen! Enie macht aus Brownies ihren neuen Lieblingskuchen - und zwar mit einer weißen Cappuccinocreme als Topping. Alle lieben Pizza! Enie backt gleich eine ganze Torte damit - gefüllt mit Käse, Pizzasauce, Salbei und Fenchel-Salami! Zum Nachtisch gibt's Tiramisu, bei Enie allerdings mit fruchtigem Zitronengeschmack. Gast Igor Buljovcic aus Köln zeigt ihr seinen Schwarzwälder Cheesecake.

sixx
