Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Most Wanted
25 Min.Folge vom 02.12.2017Ab 6
Jeder will sie, Enie van de Meiklokjes hat sie: die absoluten "Most Wanted" Kuchen! Enie macht aus Brownies ihren neuen Lieblingskuchen - und zwar mit einer weißen Cappuccinocreme als Topping. Alle lieben Pizza! Enie backt gleich eine ganze Torte damit - gefüllt mit Käse, Pizzasauce, Salbei und Fenchel-Salami! Zum Nachtisch gibt's Tiramisu, bei Enie allerdings mit fruchtigem Zitronengeschmack. Gast Igor Buljovcic aus Köln zeigt ihr seinen Schwarzwälder Cheesecake.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen