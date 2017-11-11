Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Kunst am Kuchen
25 Min.Folge vom 11.11.2017Ab 6
Enie van de Meiklokjes zeigt mit raffinierten Tricks, wie man aus Kuchen kleine Kunstwerke zaubern kann. Die perfekte optische Täuschung ist Enies Trinkschokolade - denn die ist nicht zum Trinken da, sondern ein leckerer Schoko-Buttercreme-Turm. Speed & Easy in der Form gegossen sind die glänzenden Zuckerlöffel. Und die Berliner Food-Designerin Kristiane Kegelmann zeigt mit ihrem genialen Schoko-Ingwer-Würfel ein Rezept, das jeder ganz einfach nachbacken kann.
