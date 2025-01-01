taff
Paaradies Sylt (4)
31 Min.Ab 12
Mit dem Partner in den Urlaub fahren - was kann es Schöneres geben? Doch so erholsam und harmonisch, wie man sich das oft vorstellt, läuft es in der Realität nicht immer ab. Schließlich packt man nicht nur den Urlaubskoffer, sondern auch die Macken des Partners gleich mit ein. "taff" begleitet drei unterschiedliche Paare bei ihrem Urlaub auf Sylt und beobachtet, wer seine Ticks auch im Urlaub auslebt. Weiteres Thema: Der bequemste BH der Welt?
