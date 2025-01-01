Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Thema u. a.: Flutopfer - wir bauen auf (3)

Thema u. a.: Flutopfer - wir bauen auf (3)

32 Min.Ab 12

Die Flutkatastrophe hat den Alltag und die Existenzen vieler Familien im Ahrtal zerstört. Auch jetzt, Monate danach, haben die Flut-Opfer alle Hände voll zu tun, um ihr Zuhause wieder aufzubauen und kommen dabei nicht nur körperlich, sondern auch mental an ihre Belastungsgrenzen. Charlotte Würdig und Jochen Schropp packen beim Aufbau mit an und begleiten drei betroffene Familien in ihrem Alltag. Und: Der weltweite Einfluss der Influencer

