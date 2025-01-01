taff
Thema u. a.: Saarbrooklyn
31 Min.Ab 12
Saarbrücken hat seit mehreren Jahren mit einem schlechten Ruf zu kämpfen: Verschiedene Reportagen zeigten die Stadt oft im Zusammenhang mit Armut und Drogen. Aber wie viel "Saarbrooklyn" steckt wirklich in Saarbrücken, und wie tickt man hier? In der fünfteiligen Wochenserie begleitet "taff" Einwohner:innen, die "ihr" Saarbrücken zeigen. Wo ist es besonders schön? Wo sind die Brennpunkte? Und was bewegt die Menschen vor Ort? Und: Umzugshacks
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen