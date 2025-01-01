Thema u. a.: US-Boys im deutschen Wahlkampf (4)Jetzt kostenlos streamen
taff
Thema u. a.: US-Boys im deutschen Wahlkampf (4)
25 Min.Ab 12
Die Bundestagswahl rückt immer näher. Für den etwas anderen Blick auf die aktuellen Ereignisse war "taff" mit den US-Boys Silas und CB unterwegs. Was sagen die beiden Amerikaner zu den vielen und teilweise ungewöhnlichen deutschen Parteien? Wie erleben sie den Wahlkampf? Und welche Politiker:innen lernen die beiden Sportler von einer anderen Seite, zum Beispiel beim House-Running, kennen? Und: Die Stimme von Siri, Alexa und Co.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen