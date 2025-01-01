Tara & Moni in Kitz und Moritz
Folge 4: Episode 4
72 Min.Ab 12
Im Schweizer-Nobelskiort St. Moritz wird Luxus nicht nur groß geschrieben, es ist Grundelement des örtlichen Treibens. Klar, dass sich Tara und Moni hier pudelwohl fühlen. Mit Fitnesstrainer Jopo haben sie sich auch gleich die passende männliche Begleitung geangelt. Dessen Höhentraining bringt die beiden Damen aber nicht nur wegen Jopos Bizeps ins Schwitzen.
Tara & Moni in Kitz und Moritz
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co KG