Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 17 Folge 6 - Schirz/Kienast vs Breuss
73 Min.Folge vom 12.12.2006Ab 6
Die alleinerziehende Mutter Sandra Breuss (36) aus Linz verlässt ihre beiden Kinder, David (9) und Linda (7), um für eine Woche mit Jaqueline Kienast (22) Leben und Gewohnheiten zu tauschen. Oma Hannelore (65) lebt in Spanien, besucht ihre Familie aber regelmäßig, um möglichst viel Zeit mit ihren Enkelkinder verbringen zu können. Während es mit der Oma lustig einhergeht, muss sich Sandra auf der anderen Seite in Prinzendorf mit dem gelangweilten Robert Schirz (25) auseinandersetzen.
