Folge 3: Tausche Familie - Staffel 6 Folge 3 - Wachtler vs. Amann/Giesinger
Nicht Mann gegen Mann, nicht Frau gegen Frau, sondern Esoteriker gegen sportbegeisterte Hausfrau heißt es dieses Mal bei Tausche Familie. Der 50-jährige Astrologe Dietmar schlüpft für eine Woche in die Rolle von Mutter Monika und soll ab nun nicht nur den Haushalt betreuen, sondern sich auch um ihren kleinen Sohn kümmern. Monika hingegen muss sich mit Bachblüten, tibetanischen Klangschalen und indianischen Schwitzzelten herumplagen. Eine weitere Erschwernis für Neo-Hausmann Dietmar ist der Mann an seiner Seite: Thomas. Er arbeitet als Bäckermeister nur nachts, schläft also unter Tags und kann ihm beim Putzen im Haushalt nicht helfen. Er verlangt jedoch dass Dietmar ihm beim Semmerl backen hilft. Stress pur und schon bald gibt es Ärger. Doch wie regeln so etwas zwei echte Männer? Pistolenduell? Fechtduell? Nein, Tischfußball ist die Lösung – wer verliert, putzt! Auf der Gegenseite hat Monika anfangs einige kleine Problemchen zu überwinden. Nicht nur, dass sie ihre panische Angst vor Hunden besiegen muss, hat sie ja eigentlich auch Partys, Alkohol und Zigaretten abgeschworen. Doch ihr Tauschsohn Aaron, dessen größtes Hobby seine E-Gitarre ist, feiert in Rockstar-Manier seinen 27. Geburtstag. So lernt Monika gleich alle Freunde, Bandkollegen und Partymacher kennen, die sie die ganze Nacht wach halten.
