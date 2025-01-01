TEAM NO LIMITS - Race Across America
Als 8er-Team treten Joey Kelly, Fritz Meinecke, Affe auf Bike, Sascha Huber, Otto Bulletproof, Survival Mattin, Flying Uwe und Luke Kelly beim legendären Race Across America (RAAM) 2025 an - dem härtesten Radrennen der Welt. Ein Fahrer ist immer auf der Strecke - nonstop, Tag und Nacht, quer durch 13 US-Bundesstaaten.
Genre:Reality-Spielshow, Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joey Kelly