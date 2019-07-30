Terra Mater: Zwei Löwen auf Reisen - Heimkehr nach AfrikaJetzt kostenlos streamen
Terra Mater
Folge vom 30.07.2019: Terra Mater: Zwei Löwen auf Reisen - Heimkehr nach Afrika
48 Min.Folge vom 30.07.2019
Zwei kleine Löwen, kaum acht Wochen alt, posieren für Fotos – zehn Euro kostet eine Fotosession. An einem spanischen Strand sind die Katzen das Highlight für gelangweilte Touristen: Doch die Tiere sind verängstigt und völlig ausgemergelt. Tierschützer und Behörden intervenieren, bis die beiden Löwen endlich in professionelle Hände gelangen. Für die beiden Katzen beginnt eine lange Reise - bis nach Südafrika, wo sich der weltberühmte „Löwenflüsterer“ Kevin Richardson ihrer annimmt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0