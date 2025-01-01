Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
1 StaffelAb 12
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Eine Großfamilie testet die zehn beliebtesten Gebrauchsgegenstände der Deutschen auf ihre Alltagstauglichkeit. Vom Fahrrad bis zur Mikrowelle - hier kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis von Fachhändlern, Supermärkten und Discountern auf den Prüfstand. "Allesmesser" Peter Giesel und seine Crew bringen die Waren an ihre Belastungsgrenzen und klären, was ein Produkt teuer macht.
Genre:Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
