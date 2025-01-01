Texas BBQ Legends
1 Staffel
Texas BBQ Legends
In Texas BBQ Legends reisen BBQ-Experte Guller BBQ (Robert Wagner) und Food-Influencer MAX durch Texas auf der Jagd nach dem besten BBQ der Welt. Vom legendären Brisket bis zu den saftigsten Ribs - sie treffen Pitmaster, knacken Geheimrezepte und entdecken wahre BBQ-Schätze. Doch am Ende kann nur einer Platz 1 holen: Wer wird die Texas BBQ Legend?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.