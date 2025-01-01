The Long Shadow
Die britische Serie „The Long Shadow“ handelt von der Jagd nach einem Serienkiller, der die englische Region Yorkshire jahrelang in Angst und Schrecken versetzt. Als eine vierfache Mutter im Oktober 1975 in der Nähe ihres Hauses ermordet wird, beginnt für das Ermittlerteam die erfolglose Suche nach dem Täter. Als weitere Morde stattfinden, wird klar, dass man es mit einem Serienmörder zu tun hat, der es besonders auf Sexarbeiterinnen abgesehen hat. Nach vielen Rückschlägen beschließt die Polizei, mit einem massiven Presseaufruf an die Öffentlichkeit zu gehen, in der Hoffnung, den Mörder aufzuspüren. Doch der Mörder kann erneut zuschlagen und löst damit eine Welle von Protesten junger Frauen im ganzen Land aus. Erst durch eine zufällige Verhaftung scheint der Mörder endlich gefunden worden zu sein. Doch die emotionalen Auswirkungen und Schockwellen dieser Verbrechenswelle halten über Jahrzehnte hinweg an.