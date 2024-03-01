Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tribe

Gebrochene Knochen – gebrochene Herzen

RiCStaffel 1Folge 34
Gebrochene Knochen – gebrochene Herzen

26 Min.Ab 6

Lex und Zandra feiern ihre Flitterwochen getrennt von den anderen. Währenddessen machen Amber und Sasha einen Ausflug und geraten dabei in Gefahr. Trudy bittet Ryan vergebens um Hilfe. So langsam scheint der Tribe sich aufzulösen.

RiC
