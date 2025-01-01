Highway durch Australien: Auf nach NordostJetzt kostenlos streamen
Tiere vor der Kamera
Folge 56: Highway durch Australien: Auf nach Nordost
44 Min.Ab 6
Ernst Arendt und Hans Schweiger nehmen uns wieder mit, locker und unterhaltsam geht es durch Australien. Auf dem Stuart Highway nach Norden bis Darwin, ein kleiner Schlenker durch den Kakadu-Nationalpark und dann nach Osten ins Atherton Tableland, 4.000 km voller Tiererlebnisse. Am Wegrand: Wellensittiche, Zebrafinken, Babbler, Apostlebirds, nächtliche Flughunde, Krokodile, Papageienschwärme, Kraniche und Glücksschwalben. Die Kängurus mischen sich unter die Golfspieler und dann das Unmögliche, ein Känguru hoch oben im Baum.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BR