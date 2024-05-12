Tierische Augenblicke
Folge 11: Tierische Augenblicke
25 Min.Folge vom 12.05.2024
Tierisch prominent mit Cesár Sampson: Die meisten kennen Cesár Sampson und sein Gesangstalent von den großen Bühnen, doch privat, fernab des Rampenlichts, tauscht er Mikrofon gegen Schneidebrett. Seine beiden verspielten Yorkshire-Terrier heißen Balloo & Benny und bekommen neben Leckerlis und einer Menge Streicheleinheiten auch hin und wieder ihr ganz persönliches Wohnzimmerkonzert. Bildquelle: ORF/On-Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tierische Augenblicke
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0