Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 11vom 12.05.2024
Tierische Augenblicke

Tierische AugenblickeJetzt kostenlos streamen

Tierische Augenblicke

Folge 11: Tierische Augenblicke

25 Min.Folge vom 12.05.2024

Tierisch prominent mit Cesár Sampson: Die meisten kennen Cesár Sampson und sein Gesangstalent von den großen Bühnen, doch privat, fernab des Rampenlichts, tauscht er Mikrofon gegen Schneidebrett. Seine beiden verspielten Yorkshire-Terrier heißen Balloo & Benny und bekommen neben Leckerlis und einer Menge Streicheleinheiten auch hin und wieder ihr ganz persönliches Wohnzimmerkonzert. Bildquelle: ORF/On-Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierische Augenblicke
ORF2
Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

Alle 1 Staffeln und Folgen