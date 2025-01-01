Vor TV
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Unberührte Natur, majestätische Berge, glitzernde Gletscherseen und ganz viel Holz: In Kanadas Westen begleitet die Kamera vier Holzfäller-Betriebe, deren Mitarbeiter gegen extremes Wetter und schwieriges Gelände kämpfen, um eine von Kanadas wichtigsten Ressourcen zu gewinnen und dabei das ökologische Gleichgewicht zu wahren.
Genre:Dokumentation, Umwelt, Natur
Produktion:CA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.