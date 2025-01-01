Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
ORF und ARD präsentieren mit „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ einen packenden Live-Krimievent, der die Faszination des beliebten Freizeitspiels auf die große Bühne bringt. Improvisiert, unvorhersehbar und spannungsgeladen bis zur letzten Minute entfaltet sich ein intensives Spiel aus Verdacht, Täuschung und überraschenden Enthüllungen – in Echtzeit, wenn beim Geburtstagsessen, bei dem Brettspiel-Magnat Maximilian Kampstahl (Uwe Ochsenknecht) seine Nachfolge verkünden möchte, ein Mord geschieht.
Altersfreigabe:
0