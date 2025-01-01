Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Toto und Harry, die Bochumer Kult-Polizisten, sind wieder im Einsatz. Doch diesmal ist ihnen der Ruhrpott nicht genug: Gemeinsam mit den Kollegen vor Ort heften sie sich an die Fersen von Gaunern und Schurken weltweit. Wie läuft Polizeiarbeit im Ausland ab? Mit welchen kriminalistischen Problemen haben die Cops vor Ort zu kämpfen? Toto und Harry tauchen ein in den internationalen Polizeialltag zwischen Undercover-Einsatz und Strand-Patrouille.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
12
