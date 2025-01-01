Trigger Point
1 StaffelAb 16
Trigger Point
Nach einer Terrorwelle in London versuchen die Bombenräumungsexpertin Lana Washington und ihr Team mehr über die Hintergründe der Anschläge herauszufinden. Als sich die mysteriöse Gruppe „The Crusaders“ als Täter bekennt, begibt sich Lana in eine gefährliche Situation. Gemeinsam mit New Scotland Yard nimmt sie die Jagd auf und wird mit der erschreckenden Möglichkeit konfrontiert, dass jemand, der ihr nahesteht, in die Anschläge verwickelt sein könnte.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© C+ AUSTRIA
