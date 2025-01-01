Trucker Babes Austria
Dieses Mal bekommt Holzfahrerin Doris einen neuen Holzwagen, aber macht er sie auch wirklich glücklich? Der neue LKW wurde genau nach ihren Vorstellungen lackiert, aber Doris hat ihren alten Truck über alles geliebt und will eigentlich gar keinen neuen. Als sie aber die hauchdünne Plane vom Fahrzeug abzieht bekommt sie Gänsehaut und ist sofort Feuer und Flamme für das neue Arbeitsgerät. Und was der Truck kann, muss er gleich einmal unter Beweis stellen, denn nicht nur muss Doris wieder tonnenweise Holz transportieren, sondern dies heute auch im schweren Regen und auf matschigem Waldboden. Ob das gut geht? Wesentlich wärmer ist es in Wien. Auf Patricias Auflieger wird es sogar richtig heiß, denn sie und ihr Truck sind bei der Euro Pride engagiert, die gerade jetzt ihren Höhepunkt erreicht und die größte Party der Wiener Innenstadt ist voll im Gange. Doch Patricia darf trotzdem nicht unkonzentriert werden, denn passieren kann auch im Schritttempo etwas. Helga ist weiter genüsslich auf dem Weg nach Barcelona und lässt es sich gut gehen. Endlich kommt sie in die Nähe der Zielbaustelle, doch auch das birgt einige Hürden. Zuerst eine ganz steile Bergstraße, die die steirische Truckerin auf Tempo 25 zwingen, dann ein Verwirrspiel zwischen Einbahnstraßen und der Stimme aus dem Navigationsgerät und letztlich auch noch der Baum, der Helga einfach im Weg steht...
