TV total XXL
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
TV total XXL
Was ist krasser als "TV total"? Mehr "TV total"! Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit. Und was macht Sebastian Pufpaff aus all dem? Eine Sensation! Wichtig zu wissen: Puffi kommt nicht allein. Natürlich kommen Gäste. Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Und natürlich kommen die Heavytones. #WeLove Übergrößen. We Love #TVtotalXXL
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen