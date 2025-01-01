Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
Ob Kaffee, Süßigkeiten oder Lieblingszeitschrift - im Kiosk gibt es alles, was man eben so braucht. Oft ist das Büdchen aber auch ein beliebter Treffpunkt für das ganze Viertel. Es wird geplaudert, diskutiert, sich gegenseitig unterstützt. In dieser vierteiligen Doku-Reihe werden Kioskbesitzer, ihre Familien und Kunden aus sozialen Brennpunkten begleitet. Welche Themen beschäftigen sie? Welche Nöte diktieren ihren Alltag? Unverfälschte und spannende Einblicke sind garantiert!
