Vienna Pride
Vienna Pride
Die Vienna Pride Konferenz mit Vorträgen und Diskussionen zu LGBTIQ-Themen fand 2025 am 6. Juni im Wiener Rathaus statt. Die transdisziplinäre Konferenz, 2019 von Vienna Pride und der HOSI Wien ins Leben gerufen, zielt darauf ab, Gleichberechtigung zu fördern, das Wohlbefinden von LGBTIQ-Personen in allen Lebensbereichen zu verbessern und gemeinsame effektive Strategien im Kampf gegen Diskriminierung und hassmotivierte Gewalt zu entwickeln.
