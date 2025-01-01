VIP Trip - Prominente auf Reisen
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
VIP Trip - Prominente auf Reisen
VIP-Trip: Der Titel der neuen Reisereportagenreihe in unserem Programm. Verschiedene Prominente, bekannt aus Film und Fernsehen erkunden Reiseziele ihrer Wahl rund um dem Globus. Dabei sind zahlreiche sehr persönliche und kurzweilige Dokumentationen entstanden bei denen unsere VIP¿s aktiv Land und Leute kennen gelernt und Aktivitäten unternommen haben. Ob mit Michaela May am Mekong, mit Johann Lafer in Malaysia oder mit Hannes Jaenicke in Neuseeland: VIP-Trip gibt persönliche Reisetipps, die meist nicht im Reiseführer stehen!
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv