VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
1 StaffelAb 12
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
VIP-Trip: Der Titel der Reisereportagenreihe in unserem Programm. Verschiedene Prominente, bekannt aus Film und Fernsehen erkunden Reiseziele ihrer Wahl rund um dem Globus. Dabei sind zahlreiche sehr persönliche und kurzweilige Dokumentationen entstanden, bei denen unsere VIPs aktiv Land und Leute kennen gelernt und Aktivitäten unternommen haben. VIP-Trip gibt persönliche Reisetipps, die meist nicht im Reiseführer stehen!
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© blue planet tv