Folge 83: Das Mamakind
21 Min.
Holger und Sylvia sind mit ihren Kindern von Ost nach West gezogen. Während der dreifache Vater sich gut eingelebt hat, ist seine Frau unzufrieden - sie hat Heimweh. Regelmäßig fährt die fünfköpfige Familie daher zurück in die alte Heimat ...
We are Family! So lebt Deutschland.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben