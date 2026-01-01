We are Family! So lebt Deutschland.
3 StaffelnAb 12
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We are Family! So lebt Deutschland.
Großstadt, Vorort oder Dorfidylle - Norden, Süden, Osten oder Westen: Vom jungen Pärchen mit Baby über die Großfamilie mit vier Generationen bis hin zur Patchwork-Familie: Wie meistern sie ihren Alltag zwischen Windelwechseln, Haushalt organisieren, Partnerschaft und Beruf? "We are Family! So lebt Deutschland." begibt sich auf die Spuren des deutschen Familienglücks. In den einzelnen Folgen blickt die Doku-Soap hinter die Kulissen.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 7: ProSieben
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