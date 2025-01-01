Staffel 2Folge 16
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 16: Papa wird's schon richten
21 Min.Ab 6
Bernhard und Christina aus Itzehoe haben elf Kinder und sieben Enkel. Um Job, Familie, Haushalt und Termine unter einen Hut zu bringen, müssen alle an einem Strang ziehen. Trotz Stress und Geldsorgen ist Papa Bernhard jedoch glücklich und zufrieden: "Ich habe Arbeit, ein Dach über dem Kopf, bei uns ist es sauber und die Kinder haben zu essen. Was will ich mehr?".
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben