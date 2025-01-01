We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 9: Angst um Mama
22 Min.Ab 6
Petra Gros hat mit Hilfe ihrer Familie den Brustkrebs besiegt. Sie nimmt sich nun bewusst mehr Zeit für ihre Söhne und ihren Ehemann, anstatt kostbare Stunden mit Haushaltstätigkeiten zu vergeuden. Die Stimmung wird melancholisch, als die Familie Urlaubsvideos ansieht, die vor der Krebserkrankung der Mutter gedreht wurden. In geselliger Runde beschließt Petra, den Krebs in einem symbolischen Akt endgültig zu begraben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
