We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 1: Gemeinsam durch dick und dünn
21 Min.Ab 6
Petra (43) und ihr Freund Wolfgang (33) aus Raunheim kümmern sich mit Leib und Seele um ihre fünf Kinder. Keine leichte Aufgabe, vor allem weil Söhnchen Malik (11) blind ist. Mama Petra arbeitet an einem Hot Dog Stand, und Wolfgang trägt Briefe aus. Denn eines steht fest: "Fünf Kinder sind nicht leicht zu ernähren, vor allem, wenn sie so gerne essen, wie meine", sagt Petra.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben