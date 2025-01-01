Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth
In der Welt der Kunst ist Reinhold Würth eine Legende, dessen Sammelleidenschaft und Einfluss weit über die Grenzen herkömmlicher Galerien und Ausstellungen hinausgehen. Der Dokumentarfilm "Wege der Kunst" gewährt einen seltenen Einblick in das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Kunstsammlers. Es ist eine Reise durch Würths Welt - angefüllt mit persönlichen Geschichten, philosophischen Betrachtungen und der tiefen Liebe zur Kunst. Zu Wort kommen unter anderem Anselm Kiefer, Thaddaeus Ropac, Cecilia Bartoli und Markus Hinterhäuser.
