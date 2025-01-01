Wer schläft, verliert!
Wer schläft, verliert!
In "Wer schläft, verliert!" wollen sechs Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie am Samstag in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Wer gleitet vorzeitig ins Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
12
