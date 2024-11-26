Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Stadt & Wetter

Joyn ATStaffel 2Folge 1vom 26.11.2024
Folge 1: Stadt & Wetter

25 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6

Meteorologe Manuel Kelemen ist wieder unterwegs, um herauszufinden, wie Wetterverhältnisse und Klimaveränderungen die verschiedenen Realitäten Österreichs fordern. Auf seiner Reise trifft er auf unterschiedliche Menschen, in den weitesten Teilen unseres Landes, die sich seinen neugierigen Fragen stellen und uns spannende Einblicke in ihre Welten bieten.

