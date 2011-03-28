Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und TränenJetzt kostenlos streamen
Wettlauf zum Südpol
Folge 1: Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und Tränen
200 Kilometer vor dem Ziel: Die österreichische Mannschaft ist nur mehr zu dritt. Schlittenhundeführer und Team-Koch Alex Serdjukov ist wegen Erfrierungen von den Ärzten aus dem Rennen genommen worden. Hermann Maier, Tom Walek und Sabrina Grillitsch müssen ihre letzten Kräfte mobilisieren, um den Südpol zu erreichen. Sie haben keine Ahnung, ob ihre Gegner im Wettlauf, das deutsche Team rund um TV-Moderator Markus Lanz, vor oder hinter ihnen liegen. Noch dazu verschlechtert sich das Wetter - Wind, Wolken, wenige Meter Sicht. Auf den letzten Etappen wird jeder noch einmal psychisch und physisch voll gefordert. Wer kommt als erster am Südpol an? Welche Opfer verlangt das Rennen noch? Das Team Österreich gewinnt das Rennen zum Südpol mit 46 Stunden Vorsprung auf das Team Deutschland. Bildquelle: ORF/Interspot/Heinz Leger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick