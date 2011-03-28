Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettlauf zum Südpol

Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und Tränen

ORF1Staffel 1Folge 1vom 28.03.2011
Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und Tränen

Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und TränenJetzt kostenlos streamen

Wettlauf zum Südpol

Folge 1: Wettlauf zum Südpol (5/5): Triumph und Tränen

42 Min.Folge vom 28.03.2011

200 Kilometer vor dem Ziel: Die österreichische Mannschaft ist nur mehr zu dritt. Schlittenhundeführer und Team-Koch Alex Serdjukov ist wegen Erfrierungen von den Ärzten aus dem Rennen genommen worden. Hermann Maier, Tom Walek und Sabrina Grillitsch müssen ihre letzten Kräfte mobilisieren, um den Südpol zu erreichen. Sie haben keine Ahnung, ob ihre Gegner im Wettlauf, das deutsche Team rund um TV-Moderator Markus Lanz, vor oder hinter ihnen liegen. Noch dazu verschlechtert sich das Wetter - Wind, Wolken, wenige Meter Sicht. Auf den letzten Etappen wird jeder noch einmal psychisch und physisch voll gefordert. Wer kommt als erster am Südpol an? Welche Opfer verlangt das Rennen noch? Das Team Österreich gewinnt das Rennen zum Südpol mit 46 Stunden Vorsprung auf das Team Deutschland. Bildquelle: ORF/Interspot/Heinz Leger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wettlauf zum Südpol
ORF1
Wettlauf zum Südpol

Wettlauf zum Südpol

Alle 1 Staffeln und Folgen