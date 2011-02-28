Wettlauf zum Südpol (1/5): Auf ins AbenteuerJetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 28.02.2011
Hermann Maier, Tom Walek, Sabrina Grillitsch und Alex Serdjukov in einem Abenteuer der Superlative: 400 Kilometer durch die Antarktis, zu Fuß durchs ewige Eis, bei minus 30 Grad. Im Wettlauf zum Südpol: Ein österreichisches und ein deutsches Team im Kampf um den Sieg. Es ist ein Wettlauf der Extreme: gegen Kälte, Schneestürme und Erschöpfung. Ihr Ziel: aus eigener Kraft den südlichsten Punkt der Erde zu erreichen. Ihr Vorbild: der Wettlauf von Amundsen und Scott vor 100 Jahren. Eine fünfteilige Event-Doku über eine der größten Herausforderungen der Geschichte. Bildquelle: ORF/Interspot/Heinz Leger
