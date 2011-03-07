Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettlauf zum Südpol

Wettlauf zum Südpol (2/5): Erste Bewährung

ORF1Staffel 1Folge 3vom 07.03.2011
Wettlauf zum Südpol (2/5): Erste Bewährung

Wettlauf zum Südpol (2/5): Erste BewährungJetzt kostenlos streamen

Wettlauf zum Südpol

Folge 3: Wettlauf zum Südpol (2/5): Erste Bewährung

44 Min.Folge vom 07.03.2011

400 Kilometer durch die Antarktis, zu Fuß durchs ewige Eis, bei minus 30 Grad: auf das österreichische Team mit Hermann Maier, Tom Walek, Sabrina Grillitsch und Alex Serdjukov wartet ein Abenteuer der Superlative: Im Wettlauf zum Südpol treten sie gegen das deutsche Team mit ZDF-Moderator Markus Lanz, Musiker Joey Kelly und die beiden Ausdauersportlern Claudia Beitsch und Dennis Lehnert an. Es ist ein Wettlauf der Extreme: gegen Kälte, Schneestürme und Erschöpfung. Um diese Herausforderungen zu bestehen, werden die beiden Teams von Experten getestet und vorbereitet. Eine der härtesten Prüfungen, die jeder bestehen muss, ist ein 45 Minuten langes Kältebad in 9 Grad kaltem Wasser. Es ist ein erster Vorgeschmack, was die Teams in der Antarktis, dem kältesten, windigsten und höchstgelegenen Kontinent erwartet. Bildquelle: ORF/Interspot/Heinz Leger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wettlauf zum Südpol
ORF1
Wettlauf zum Südpol

Wettlauf zum Südpol

Alle 1 Staffeln und Folgen