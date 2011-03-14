Wettlauf zum Südpol (3/5): Kontinent der KälteJetzt kostenlos streamen
Wettlauf zum Südpol
Folge 5: Wettlauf zum Südpol (3/5): Kontinent der Kälte
Im dritten Teil des fünfteiligen Doku-Events „Wettlauf zum Südpol“ ist es nach monatelanger Vorbereitung endlich soweit: Mit einer russischen Iljushin fliegen die Teams vom sommerlichen Kapstadt in den Dauerfrost der Antarktis. Nach fünf Stunden landen sie auf einer Eispiste in der russischen Station Novo am Nordrand des Kontinents. Hier sollen sich Hermann Maier, Tom Walek, Sabrina Grillitsch und Alex Serdjukov sowie das deutsche Team um Markus Lanz an die extremen Bedingungen der Antarktis gewöhnen und auf das größte Abenteuer ihres Lebens einstimmen – die erste Begegnung mit Kälte, 24 Stunden Sonnenschein und dem Gefühl, Tausende Kilometer von der Zivilisation entfernt zu sein. Bildquelle: ORF/Interspot/Heinz Leger
