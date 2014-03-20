Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 24Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 24: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 24
Nachdem Paul sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat, fährt er direkt zu Marlene, um ihr alles zu erklären. Doch die weiß bereits von Vanessa, dass Paul sich auf Viktors kriminelle Machenschaften eingelassen hat und stellt die Beziehung infrage. Aber es kommt noch dicker für Paul: Viktor verschleppt Marlene, um Paul einen Denkzettel zu verpassen. Paul muss sich eingestehen, dass ihm die ganze Sache über den Kopf wächst. Obwohl Vicky und Chris vereinbart hatten, dass sie erst einmal Abstand zueinander wollen, taucht Chris am Morgen bei Vicky in Konstantins Wohnung auf. Nachdem er sie gestern im LVL 7 gesehen hat, hat er gemerkt, dass er sie schrecklich vermisst. Vicky lässt sich schließlich von Chris überreden, etwas mit ihm zu unternehmen. Doch der schöne Tag der beiden wird jäh gestört, als eine Studienkollegin von Chris Vicky gegenüber eine unbedachte Äußerung macht. Franz ist völlig durchnächtigt, hat er sich doch die ganze Zeit große Sorgen um seinen Vater gemacht. In der Bäckerei läuft es dementsprechend schlecht, so dass Jürgen ihm ein weiteres Mal freigibt. Auch seine Jungs können Franz zunächst nicht aufmuntern, bis Schorsch ein Rubbellos kauft und 5000 Euro gewinnt. Die Jungs sind aus dem Häuschen und können es gar nicht fassen. Allerdings hält die Freude nicht lang an, denn Schorsch hat das Los bereits wieder verloren. Eine verzweifelte Suche beginnt…
