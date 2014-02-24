Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 6: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 6
Nachdem Theresas Traum von einer gemeinsamen Zukunft mit Chris in Trümmern liegt, verläuft auch das Bewerbungsgespräch im Café katastrophal, weil sie von Jürgen erfahren hat, dass er mit ihrer Mutter telefoniert hat. Er weiß nun, Theresa ist gegen den Willen ihrer Eltern nach Wien gezogen. Sie denkt ernsthaft darüber nach, Wien wieder zu verlassen. Paul ist überglücklich, dass er und Marlene sich wieder zusammengerauft haben! Alles scheint perfekt für ihn zu laufen, bis plötzlich Viktor und seine Leute auftauchen und das Doppelte der bisherigen Rate verlangen. Paul benötigt nun dringend Geld. Vor allem auch um Marlene zu schützen, die nun ebenfalls in den Fokus der Geldeintreiber gerät... Konstantin hat über Nacht bei einem Aktiengeschäft 15.000 Euro verdient und möchte seinem Freund Franz und dessen Kumpels Tiziano und Schorsch nun zeigen, wie man lebt und es wirklich krachen lässt - mit Stil versteht sich. Nachdem er sich und den Jungs einen Adrenalin-Kick in einer Bungee-Kugel verschafft hat, möchte er stillvoll im Nobelrestaurant speisen, womit er seine Freunde jedoch völlig überfordert. Franz, Tiziano und Schorsch wissen einfach nicht, wie man sich im Kreis der Oberschicht benehmen muss und so dauert es nicht lange, bis die Jungs und Konstantins Damenbekanntschaften aus dem Restaurant komplementiert werden. Doch zum Glück gibt es da ja immer noch die Sauna in Konstantins Wohnung, die einen heißen Abend verspricht.
