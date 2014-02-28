Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 10: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 10
Chris ist immer noch unglücklich darüber, dass Vicky bei Mike eingezogen ist und verdächtigt diesen, es auf seine Freundin abgesehen zu haben. Es kommt deswegen zu einem heftigen Streit zwischen Chris und Vicky, der beinahe zur Trennung zwischen den beiden führt. Theresa schöpft erneut Hoffnung, doch Chancen bei ihrem Traummann zu haben und setzt auf Angriff. Und macht sich dabei zu Nutze, dass Mike es bei Vicky probiert. Konstantins Vater Ferdinand Auerberg ist mit dem Lebenswandel seines Sohnes in Wien nicht länger einverstanden und fordert von ihm, sich ganz auf Uni und Karriere zu konzentrieren. Um das zu ermöglichen, soll er an eine private Hochschule in den USA. Wenn Konstantin nicht einwilligt, wird sein Vater ihm seine gesamte finanzielle Unterstützung entziehen. Doch Konstantin will sich sein Leben nicht von seinem Vater diktieren lassen. Als dieser jedoch Konstantins tote Mutter ins Spiel bringt, ändert sich alles und Konstantin denkt ernsthaft darüber nach, Wien für immer zu verlassen. Nachdem Willy seit zwei Tagen mit Hilfe von Franz heimlich in Konstantins WG wohnt, wirft Konstantin Willy heute raus. Willy steht nun auf der Straße und weiß endgültig nicht mehr, wohin er soll. Er versucht sein Glück nochmal bei seiner alten WG. Die haben jedoch kein Einsehen mit dem schmarotzenden Willy. Tief getroffen verschwindet Willy und vertraut sich schließlich Paul an, warum er nie Miete in der WG zahlen konnte. Ein Geheimnis, das er eigentlich für sich behalten wollte...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick