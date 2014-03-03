Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 11: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 11
Chris ist nervös, denn er hat Theresa seit Freitag nicht gesehen. Sie hat sich am Wochenende bei ihrem Cousin Jürgen verkrochen. Chris merkt, dass der Fast-Kuss vom Freitag zwischen ihnen steht und befürchtet, dass die unangenehme Situation sich auch auf seine Beziehung zu Vicky auswirken könnte. Wie Recht er damit hat, merkt er, als sich ausgerechnet Theresas und Vickys Verhältnis entspannt. Chris versucht daraufhin alles, diese für ihn gefährliche Freundschaft zu unterbinden. Ein katastrophaler Tag für Franz: erst verscherzt er es auf Anhieb mit dem Chef in Jürgens Bäckerei, in der er probearbeitet und dann rastet er auch noch beim ersten Kennenlernen von Kim, Marlene und Paul aus. Franz wird bewusst, dass sich sein Leben von Grund auf ändern wird, sobald er Vater ist. Deshalb feiert er sich mit Tiziano und Schorsch den Frust von der Seele und gerät dabei mit zwei düsteren Gestalten aneinander. Dass es noch schlimmer kommen kann, merkt Franz jedoch am Abend, als Kim für sie beide eine Entscheidung trifft. Willi ist mal wieder auf der Suche nach einer Frau und kann Konstantin dafür gewinnen, ihm als Flirt-Coach zur Seite zu stehen. Willi entpuppt sich jedoch als absolut talentfrei und Konstantin muss einsehen, dass er sich etwas einfallen lassen muss. Er kommt auf die Idee, Willi mit einem Headset auszustatten und ihn darüber "fernzusteuern". Ein Vorhaben, das nicht nur wegen Willi schwierig ist, denn auch Konstantin hat so seine Leichen im Keller.
