Wien - Tag & Nacht
Folge 5: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 5
Marlene hat herausgefunden, dass sich Paul bei Kriminellen Geld geliehen hat. Er bringt damit auch den Club LVL7 und ihre Geschäftsbeziehung mit Kaspar in Gefahr. Bei einer Teambesprechung eskaliert der Streit vor versammelter Mannschaft. Franz, Tiziano und Schorsch haben von Nela erfahren, dass Konstantin gar nicht mit ihr im Bett war. Sie wollen Rache und Nela hilft bereitwillig. So erpresst Nela Konstantin und zwingt ihn, bei ihm wohnen zu dürfen. Andernfalls lässt sie ihn bei seinem Freunden auffliegen. Konstantin erlebt zum Vergnügen seiner Kumpanen die Hölle auf Erden. Großer Showdown bei Chris und Vicky! Chris hat mit Theresa geflirtet, das kann auch Vicky. Sie will Chris eifersüchtig machen und produziert sich mit einem fremden Typen im Club. Chris reicht es, wutentbrannt und vor Eifersucht rasend verlässt er die Szene. Vicky läuft ihm nach…
