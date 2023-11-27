WildUmstritten vom 27.11.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 122: WildUmstritten vom 27.11.2023
53 Min.Folge vom 27.11.2023
PR-Berater Rudi Fußi, Journalist Claus Reitan ("Zur Sache", ÖVP-nah) und Journalistin Petra Stuiber ("Der Standard") diskutieren bei Thomas Mohr über die aktuellen Themen des Tages.
Produktion:AT, 2023
