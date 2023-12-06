WildUmstritten vom 06.12.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 128: WildUmstritten vom 06.12.2023
51 Min.Folge vom 06.12.2023
Journalistin Eva Linsinger, Ex-Politiker Andreas Rudas (SPÖ) und Manager Ralf Lothert diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
