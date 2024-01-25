Wild Umstritten vom 25.01.2024Jetzt kostenlos streamen
"Presse"-Journalistin Elisabeth Hofer, Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol und Unternehmensberater Gerald Gerstbauer diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Blümel im Kurz-Prozess – Tricks im Signa-Krimi? – Karenz für Oma und Opa?
