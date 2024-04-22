Wild Umstritten vom 22.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.04.2024
Der ehemalige FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner, die Journalistin Anneliese Rohrer und die Aktivistin Isabel Frey diskutieren bei Wolfgang Schiefer über folgende Themen: Grüne Chaos-Tage – Neue Phase in Nahost? – Aufregung um SS-Sager.
