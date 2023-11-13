WildUmstritten vom 13.11.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 115: WildUmstritten vom 13.11.2023
52 Min.Folge vom 13.11.2023
Silvia Grünberger, Hannes Swoboda und Stefan Kaltenbrunner diskutieren bei Werner Sejka über: SPÖ rüstet sich für Wahlkampf - Israel-Hass von Links - Studieren statt Pension.
